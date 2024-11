A Torino è già tempo della sesta giornata delle Nitto Atp Finals 2024. Oggi, venerdì 15 novembre, il duo italiano di doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronta la coppia numero 1 al mondo Arevalo/Pavic. Un solo obiettivo: vincere per rialzarsi dopo la sconfitta contro Krawietz/Puetz e tornare in corsa nel gruppo Bob Bryan per un posto nelle semifinali del torneo. Ad aprire la giornata sarà però la sfida tra i due tedeschi Krawietz-Puetz la coppia formata da Ebden e Bopanna. Nel pomeriggio il match clou: Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev. Lo spagnolo deve per forza vincere se vuole essere certo di staccare il pass per le semifinali. In serata si concluderà questa giornata di Atp Finals, con il match tra Ruud e Rublev, a sua volta decisivo per le sorti del gruppo John Newcombe. Di seguito, il programma completo.

Programma e orari – Venerdì 15 novembre 2024

Sessione pomeridiana:

Ore 11:30: Krawietz (GER)/Puetz (GER) [8] vs Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [6]

Non prima delle 14:00: Alcaraz (SPA) [3] vs Zverev (GER) [2]

Sessione serale:

Non prima delle 18:00: Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4] vs Arevalo (SAL)/Pavic (CRO) [1]

Non prima delle 20:30: Rublev (RUS) [8] vs Ruud (NOR) [6]

Bolelli/Vavassori contro Bopanna/Ebden: dove vedere in tv e streaming le Atp Finals 2024

Le Atp Finals si disputano a Torino dal 10 al 17 novembre 2024. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma vengono trasmesse tutte le sfide anche sugli altri canali. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Raisport) e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Bolelli/Vavassori contro Arevalo/Pavic, dalle 18 in diretta Sky e Now, diretta in chiaro su Rai2.