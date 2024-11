Bufera su Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e alleato col centrodestra in Umbria alle prossime regionali del 17-18 novembre. Rispondendo su Instagram al commento critico di una follower, il leader di Alternativa Popolare ha replicato: “Io, cara lei, ho sempre elemosinato solo F… e ne ho avuta tanta in dono. I voti non li elemosino di certo, al massimo li compro o li prendo di prepotenza. Voi stupidi perdenti comunisti di merda mi fate sempre più schifo e pena”.

Nel corso di Dimartedì (La7), il conduttore Giovanni Floris chiede a Pier Luigi Bersani un parere sulla discutibile uscita social dell’imprenditore, nei confronti del quale le deputate Emma Pavanelli ed Elisabetta Piccolotti, rispettivamente del M5s e di Avs, hanno presentato un esposto.

“Questo sogna di fare il piccolo Trump, un Trump de’ noiantri – risponde Bersani – Compra i voti, firma gli assegni”.

La segretaria del Pd Elly Schlein, ospite del talk show politico, auspica invece che le autorità preposte indaghino, visto che il suo partito si candida alle regionali umbre. E aggiunge una critica dura sul tweet di Elon Musk: “C’è un miliardario che si permette di dire che i giudici italiani dovrebbero essere cacciati. Attenzione: questa è una idea di società in cui chi ha i soldi in tasca può comprare tutto. Questo non lo accettiamo. Ed è un po’ imbarazzante che questi sovranisti di casa nostra si facciano dettare la linea da un miliardario americano. La Meloni oggi è stata zitta su questo. Non ha detto una parola”.

Floris chiede a Schlein del rapporto col M5s e la leader dem risponde: “Siamo candidati insieme con tutte le forze alternative alla destra a sostegno di Stefania Proietti in Umbria e di Michele Pascale in Emilia Romagna. Quindi, non stiamo parlando di fantascienza, ma di concreta realtà. E ieri insieme al 5s abbiamo fatto 5 emendamenti: sanità pubblica da difendere, la questione del congedo paritario, il salario minimo, rimettere in campo i fondi per l’automotive che è in grave crisi, e la ricostruzione dell’Emilia Romagna, perché dopo tanta strumentalizzazione dall’alluvione tante persone stanno ancora aspettando i ristori”.

Nel finale, Floris mostra l’ultimo lapsus di Giorgia Meloni, sulla quale Bersani osserva sorridendo: “Io sono ottimista: le destre nel mondo e in Italia hanno ormai fatto suonare quasi tutte le trombe. Vedrete che arriveranno anche le campane“.