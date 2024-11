Grave atto vandalico in centro a Bergamo: durante la notte le facciate di Palazzo Frizzoni, sede del Comune, e di Palazzo Uffici sono state imbrattate con scritte novax – del tipo “vax = morte” – e con riferimenti alla gestione della crisi climatica – “Co2 = frode”. Già dall’alba, le squadre del Comune sono entrate in azione per ripulire i due edifici. Al vaglio della questura le immagini delle telecamere per risalire agli autori. In una nota l’amministrazione comunale, che ha sporto denuncia per l’accaduto, “esprime una ferma e assoluta condanna nei confronti del gesto vandalico perpetrato contro le sedi istituzionali di Palazzo Frizzoni e Palazzo Uffici. Questo atto di violenza simbolica contro le istituzioni è di una gravità inaccettabile, e costituisce un attacco non solo ai luoghi fisici della democrazia, ma anche alla convivenza civile e al rispetto delle leggi”. “È altrettanto preoccupante – prosegue la nota – che dietro questo gesto si nasconda una pericolosa negazione della realtà scientifica. Negare l’evidenza dei cambiamenti climatici causati dall’antropizzazione, e diffondere teorie che minimizzano l’impatto delle alluvioni, delle siccità e delle altre conseguenze su salute e ambiente, non solo è irresponsabile ma va contro l’impegno globale che deve essere assunto per la salvaguardia del nostro territorio e pianeta e delle future generazioni, peraltro le più attente e sensibili alla questione della crisi climatica”.