Querelle concitata a Coffee break(La7) tra il senatore del M5s Ettore Licheri e il deputato della Lega Stefano Candiani sulla legge di bilancio del governo Meloni. Il parlamentare pentastellato elenca tutte le falle della manovra e aggiunge: “È una manovra dove ci sono sacrifici per tutti? No, perché nei prossimi tre anni spenderemo 7 miliardi e mezzo in armi, sulle banche anche quest’anno nessuna tassa sugli extraprofitti e infine c’è ‘l’uomo del ponte’ (Matteo Salvini, ndr) coi 15 miliardi per il ponte sullo Stretto”.

Candiani ribatte che Licheri fa solo propaganda, ma viene incalzato da Licheri: “Rispondi alla mia domanda: è vero che mettete quei miliardi in armi o no?”.

Il leghista sbuffa, ma il senatore del M5s non molla: “Rispondi: sì o no? Metterete 7 miliardi e mezzo in armi? Gli italiani lo devono sapere. Vedete che cerca di negarlo?”.

Candiani non la prende bene e fa finta di abbandonare la trasmissione, urlando: “Non mi fai parlare, Licheri. Basta me ne vado”.

“Siamo in un paese in cui i cittadini non hanno i soldi per curarsi – ribadisce Licheri – e poi date quei soldi in armi?”.

“Io non replico alle sciocchezze che dice questo – si lamenta il deputato della Lega – Non è che può tirare la trasmissione dove vuole lui per far propaganda politica, c’è un limite alla decenza”.

“Rispondi sulle armi”, ripete Licheri.

“Questi sono quelli che stanno col Pd“, glissa Candiani.

“Rispondi sulle armi. Lascia stare il Pd, ci sei tu al governo”, ribadisce il parlamentare pentastellato.

“Va bene, usciamo anche dalla Nato. Vuoi questo? Ditelo – sbotta Candiani – Così l’Italia diventa proprio un paese del Terzo Mondo”.

“Rispondi alle domande”, replica Licheri.

“Ma cosa volete, che io risponda a un matto?”, commenta Candiani.

Il leghista poi fa il suo intervento sulla manovra, accusando i governi precedenti di aver tagliato la spesa sanitaria pubblica ed evitando il punto sull’aumento delle spese militari.

“Ma come mai trovate i soldi per le armi – chiede nuovamente Licheri – e non per i cittadini che vogliono curarsi? Questo è il mistero”.

“Non è un mistero che il bilancio italiano sia ingessato”, risponde Candiani.

“Sul ponte sullo Stretto avete messo 15 miliardi”, ricorda Licheri.

“Questo è nervoso perché nel M5s tra Conte e Grillo già fanno uno show – commenta Candiani – E quindi pure lui fa le pagliacciate come Grillo”.

“Non accetto che si prendano in giro gli italiani”, ribatte Licheri a cui il leghista rinfaccia di “aver fatto casini” col Superbonus.