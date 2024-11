Alexander Zverev sottopone una problematica non indifferente riguardo alle palline utilizzate alle Atp Finals di Torino. Dopo aver sconfitto in due set Rublev, il numero 2 del ranking mondiale ha sollevato un importante questione in conferenza stampa: “Quello delle palline da gioco è un argomento importante. Ho fatto un po’ di ricerche e ho chiesto informazioni alle aziende che le producono. Dall’epoca della pandemia sono peggiorate, sono diventate molto più lente. Ecco perché molti giocatori ora hanno problemi al gomito e molti altri hanno problemi al polso. Il motivo è che le aziende che le producono hanno cercato di tagliare i costi e ora stanno usando un materiale di gomma diverso che rende le palline da tennis tra il 30% e il 60% più lente in media rispetto a prima del Covid”.

“Ciò che accade ora con le palline da tennis è che l’aria e la pressione diminuiscono a causa del materiale che non le trattiene all’interno. Volano molto velocemente nell’aria per i primi due, tre metri, poi rallentano. Io non ho motivo di lamentarmi. Sono il numero 2 al mondo. Ho avuto una stagione grandiosa. Non mi lamento per i risultati. Penso solo che a lungo termine la salute dei giocatori sarà un grosso problema con le palline da tennis che abbiamo al momento”, ha dichiarato il tedesco.