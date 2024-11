“L’Emilia-Romagna è uno dei polmoni pulsanti del nostro sistema non grazie alla sinistra ma nonostante la sinistra che l’ha sempre governata. Nonostante un sistema di potere abituato a premiare l’appartenenza più che il merito. In tutte le roccaforti ci si trova una classe politica così sicura di se stessa che rinuncia a governare. Non stupisce che il clima si sia surriscaldato in queste settimane, lo fanno sempre quando hanno paura di perdere potere“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in collegamento da Palazzo Chigi alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Bologna. La leader di FdI ha attaccato anche il sindaco della città Matteo Lepore.