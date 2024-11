Un pacco sospetto ha fatto scattare l’allarme all’aeroporto LaGuardia di New York. Il Terminal B è stato evacuato. La sicurezza aeroportuale ha ricevuto la segnalazione di un pacco sconosciuto in un’area non pubblica del Terminal B intorno alle 6:29 del mattino, hanno riferito fonti di polizia al New York Post.

DUE TO POLICE ACTIVITY AT TERMINAL B FLIGHTS MAY BE DISRUPTED — LaGuardia Airport (@LGAairport) November 9, 2024

Tutti i viaggiatori che non si erano ancora sottoposti ai controlli di sicurezza sono stati evacuati e invitati ad aspettare fuori. Gli artificieri della polizia sono arrivati e hanno dato il via libera poco prima delle 8 del mattino. La pagina X ufficiale dell’aeroporto ha reso noto che ci saranno probabilmente ritardi sui voli in partenza.