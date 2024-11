Il ritorno in campo di Neymar con la maglia dell’Al-Hilal non è andato come si sperava. Dopo circa 30 minuti dal suo ingresso sul terreno di gioco, il fantasista brasiliano ha accusato un nuovo problema fisico.

Lo sfortunato ritorno in campo di Neymar

La scorsa stagione è stata parecchio complessa per l’ex giocatore del Paris Saint Germain a causa di un grave infortunio al ginocchio sinistro. Il peggio però sembrava essere passato. L’allenatore della squadra saudita Jorge Jesus ha deciso di mettere in campo Neymar al 57esimo minuto della sfida di Champions League Asiatica tra i padroni di casa dell’Al-Hilal e la formazione iraniana dell’Esteghlal, vinta dai sauditi con un netto 3-0 grazie alla tripletta di Mitrovic. La partita del brasiliano è durata però solo fino al minuto 86, quando l’attaccante si è fermato di colpo toccandosi il retro della coscia destra a causa dell’ennesimo problema muscolare, che per giunta sembra abbastanza importante.

Posticipato il ritorno in Nazionale

Questo nuovo problema fisico riscontrato da O’ Ney farà sicuramente posticipare il ritorno in campo del brasiliano anche con la maglia della propria Nazionale. L’allenatore della Seleção Dorvial Junior sperava di poter contare sull’attaccante nelle prossime partite che vedranno impegnati i verdeoro contro l’Uruguay e il Venezuela, match validi per le qualificazioni sudamericane al Mondiale del 2026. A quanto sembra però, la sua convocazione non sarà possibile.