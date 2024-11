“Pensa che non avremmo sostenuto con piacere Bonaccini per una terza corsa in Emilia-Romagna o De Caro amatissimo a Bari? Ma non è questo il punto, le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo”. Così la leader del Pd, Elly Schlein, riferendosi alla querelle sul terzo mandato in Campania in vista di un’eventuale terza corsa dell’attuale governatore Vincenzo De Luca, a Che tempo che fa in onda sul Nove. Sul candidato alla guida della Campania, per la successione a De Luca “si dovrà discutere con il partito della Campania. Così come Bonaccini (in Emilia-Romagna, ndr) e Decaro (in Puglia, ndr) hanno aiutato a costruire il dopo, bisognerà costruire il dopo anche in Campania”.