Sul Nove torna l’attualità con il talk di approfondimento “Accordi&Disaccordi” condotto da Luca Sommi. Sabato 2 novembre saranno ospiti il sindaco Pd di Firenze Dario Nardella, Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro. All’interno del dibattito ci sarà spazio per una conversazione con lo scrittore Erri De Luca, in libreria con L’età sperimentale dal 12 novembre (Feltrinelli). Tra i temi della discussione oltre agli scenari internazionali, i risultati delle elzioni in Liguria che hanno dato inizio a un’ampia discussione sul cosiddetto “campo largo”. Come sempre, per analizzare i fatti più importanti della settimana, saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi.