Uno “spacchettamento asmr” degno di un influencer. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha mostrato in anteprima i nuovi autobus della Capitale. Il primo cittadino, in un video pubblicato sui social, prima toglie le varie pellicole ai bus nuovi di zecca, poi mostra le loro principali caratteristiche. I mezzi sono stati ordinati “in occasione del Giubileo” e saranno 244, a metano. I primi 18, spiega, sono stati “subito immatricolati e assicurati” e “entreranno in servizio nei quadranti più periferici della città”.