“Potrei essere io il prossimo”. “Ogni giorno quando vado a lavorare rischio almeno due volte”. Ieri sera a Milano si è tenuto il presidio dei ciclisti in ricordo di Francesco Caputo, 35 anni, morto dopo dieci giorni di coma dopo essere stato colpito dalla portiera di un’auto mentre pedalava. Il raduno è stato fatto tra via Marocco e via Soperga, proprio dove è avvenuto l’incidente l’11 ottobre scorso. A organizzare il presidio è stata l’associazione #Bastamortiinstrada che riunisce i ciclisti di Milano che chiedono sicurezza per chi sceglie la bici per muoversi in città.