Partita che fai, polemica (ed espulsione) che trovi. Il protagonista è sempre lo stesso, José Mourinho. Nel corso della partita tra Fenerbahce e Manchester United – valida per la terza giornata di Europa League – le proteste dell’allenatore portoghese, per un rigore non concesso sul punteggio di 1-1, sono state punite con un cartellino rosso. Dopo l’espulsione, l’ex Roma si è appostato sugli spalti per seguire gli ultimi concitati minuti del match, poi terminato in pareggio. Ma lo Special One ha tirato fuori il meglio di sé nel postpartita, analizzando quanto accaduto irridendo l’arbitro Clément Turpin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Il sarcasmo di Mourinho: “Una spiegazione da numero 1 al mondo”

“Mi ha detto una cosa incredibile. Ci ha tenuto a dirmi che lui è stato capace di vedere nello stesso tempo sia l’azione in area sia il mio comportamento sulla linea laterale. È davvero straordinario“. Contatto in area tra Manuel Ugarte dei Red Devils e Bright Osayi-Samuel: per Mourinho è un contatto da sanzionare. L’arbitro, però, ignora la situazione e respinge le proteste dello Special One estraendo il cartellino rosso: “Non posso fare altro che congratularmi con Turpin che, ripeto, è davvero una persona incredibile. Durante la partita, a 100 miglia orarie, aveva un occhio sulla situazione del rigore e un occhio sul mio comportamento in panchina. Questa è la spiegazione che mi ha dato ed è per questo che è uno dei migliori arbitri al mondo“.

Il portoghese, conclude con un’altra battuta cercando di nascondere quanto più possibile le polemiche: “Quando lascerò il Fenerbahce la cosa migliore per me sarà allenare una squadra che non gioca nelle competizioni Uefa“. E ironicamente, svela il suo futuro: “Quindi se un club in Inghilterra in fondo alla classifica avrà bisogno di un allenatore nei prossimi due anni, eccomi…sono pronto a valutare offerte e andare. Non aggiungo altro”.