Non è la prima volta che una donna punta il dito contro Donald Trump accusandolo di molestie sessuali. E poco più di un anno fa il candidato repubblicano alla Casa Bianca è stato condannato a pagare 5 milioni di dollari alla scrittrice E. J. Carrol. In una intervista al Guardia ad accusare il tycoon è l’ex modella Stacey Williams. La donna racconta di essere stata palpeggiata e molestata nel 1993 alla Trump Tower in “un perverso gioco” con Jeffrey Esptein. Il finanziere-pedofilo, condannato per abusi sessuali e traffico di minori, si è suicidato in cella a New York nel 2019 mentre attendeva un processo per traffico sessuale di minorenni. Lo scorso 8 gennaio era emerso che il finanziere possedeva “video hard” di alcuni personaggi tra cui anche Trump

La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni ’90, ha raccontato di aver incontrato il tycoon nel 1992 a una festa di Natale attraverso il finanziere. Williams ha detto che Epstein era interessato a lei e che si erano frequentati senza impegno per alcuni mesi. La campagna di Trump ha negato con forza le accuse, definendo la donna “un’ex attivista di Barack Obama” e sostenendo che “la storia è stata inventata dalla campagna di Harris”. Nel 2020 anche un’altra ex modella, Amy Dorris, sempre al Guardian aveva dichiarato che Trump l’aveva baciata e toccata contro la sua volontà. Anche nel 2016 diverse donne avevano accusato il miliardario di comportamenti inopportuni, molestie e volgarita. Senza contare le parole del protagonista in un video pubblicato dal Washington Post, quello in cui il magnate americano, nel 2005, affermava che “quando sei una star, alle donne puoi permetterti di fare quel che vuoi”.