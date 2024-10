“Alcuni lavori li devi fare senza lasciare ombra di dubbio sul fatto che tu sia parziale, chi amministra la libertà e la vita delle persone dev’essere assolutamente imparziale, nel rispetto del voto espresso dal popolo italiano chiediamo che anche i novemila magistrati facciano il loro lavoro in maniera imparziale”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante un incontro pubblico a Genova parlando dello stop ai trasferimenti di migranti nel centro in Albania.

“In Consiglio dei ministri siamo stati costretti a ribadire qual è la lista dei Paesi sicuri, l’immigrazione controllata è un fattore positivo in tutte le società, l’immigrazione a barchini o barconi no. Hanno detto che il Bangladesh non è un Paese sicuro quindi i migranti mandati in Albania sono stati fatti tornare indietro, oggi è stato arrestato nelle Marche uno stupratore del Bangladesh, quindi visto che un giudice ritiene che non sia una Paese sicuro non gli facciamo nulla se no il Consiglio d’Europa si offende”.