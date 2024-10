Quello realizzato dal governo in Albania è solo “uno spot“, pensato per “distrarre” i cittadini. Ad attaccare il governo è il presidente M5s Giuseppe Conte, a margine della presentazione del libro ‘Conversazioni sul futuro’.

“Il governo cerca di distrarre l’attenzione dei cittadini dai problemi veri: la sanità, le pensioni che vengono tagliate. Si confermano le tasse dell’anno scorso e se ne aggiungono di nuove. E invece si parla di uno spot albanese, che nasce male sul piano giuridico – perché il diritto europeo va rispettato – e complica ancora di più il problema vero della sicurezza. Nelle nostre strade sono aumentate le rapine, 23% in più rispetto a qualche anno fa. Invece noi teniamo lì 100 agenti di polizia senza far nulla”. E ancora: “Si buttano soldi, si distraggono risorse umane. Questo governo è fallimentare, non solo sull’immigrazione, ma anche sulla sicurezza“.