Alessandro Di Battista, ospite a La Confessione di Peter Gomez, che torna in onda stasera alle 21 su Rai3, non le ha mandate a dire all’ex amico e “fratello” Luigi Di Maio, attualmente rappresentante speciale dell’UE per il Golfo. Di fronte all’intervista dell’ex ministro degli Esteri da Maria Latella, nella quale sosteneva di aver “provato il più possibile a portare il movimento sul filoatlantismo, anche su una posizione più bilanciata su Israele”, Di Battista ha prima espresso tutto il suo disappunto con la mimica facciale, per poi commentare: “Ha detto una minchiata, no? Come tante di quelle che sta dicendo ultimamente. Vuole far credere che il 30 per cento lo abbiamo preso all’epoca perché voleva posizioni più filoisraeliane? È una roba patetica, però chi è causa del suo mal, pianga se stesso”. E infine, rivolgendosi direttamente al conduttore: “Io, Peter, cammino a testa alta, sempre e comunque, lui no”, ha concluso di Battista.