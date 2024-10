Riunite in piazza, al di là delle tensioni degli ultimi mesi, al fianco dei lavoratori e metalmeccanici di Stellantis e dell’indotto. A Roma, quasi tutte le opposizioni – dal Pd al M5s, passando per Alleanza Verdi Sinistra e pure Azione – , al di là delle tensioni degli ultimi mesi, al fianco dei lavoratori e metalmeccanici di Stellantis e dell’indotto. A Roma, per la manifestazione e lo sciopero unitario del settore automotive – dalalpassando pere pure si sono ritrovate insieme per protestare contro l’azienda e la strategia dell’esecutivo, che tarda ancora a convocare i vertici di Stellantis a Palazzo Chigi.

“Condividiamo le ragioni di questo sciopero unitario, c’è molta preoccupazione sul futuro di un settore strategico come l’automotive, chiediamo degli impegni chiari e concreti al governo e alle aziende”, ha spiegato la segretaria dem Elly Schlein. Per poi sottolineare: “Non siamo soddisfatti di quanto uscito dall’audizione dell’ad di Stellantis, né di quanto è uscito qualche giorno dopo quando hanno cominciato a parlare di licenziamenti. Serve garantire il futuro di questo settore, la continuità occupazionale, riportare produzioni in Italia e ricominciare a investire in ricerca e sviluppo. Servono fondi concreti che possano accompagnare i lavoratori nei grandi cambiamenti che stanno stravolgendo il settore”. E ancora: “Abbiamo depositato una mozione unitaria con le altre opposizioni, chiedendo che sia audito anche John Elkann, l’azienda ha delle responsabilità storiche verso questo Paese e deve fare la sua parte fino in fondo. Ma abbiamo pure criticato i ritardi e le timidezze di questo governo, che deve fare molto di più”.



Parole condivise anche da Giuseppe Conte, presidente M5s: “Oggi il governo qui non c’è, Meloni non ha parlato di Stellantis, la legge di bilancio non aiuta gli operai”, ha rivendicato da piazza del Popolo, dove si concludeva il corteo degli operai. “La responsabilità maggiore è di Stellantis che non ha tenuto fede agli impegni. Ricordo i 6 miliardi e 300 milioni ottenuti in pieno Covid. Ora il governo deve chiamare Stellantis affinché chiarisca. Le opposizioni unite in piazza? Devono lavorare contro le politiche del governo, che sono inadeguate. Matteo Renzi assente? Non commento”, ha continuato Conte.