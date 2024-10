“Sono molto imbarazzato, perché devo sono costretto a stare qui a sentire uno che mi fa la morale e che ha appena patteggiato una pena a due anni e mese per corruzione“. Il giornalista de il Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto, ospite a L’Aria che tira, su La7, ha protestato per l’atteggiamento in studio dell’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dimessosi per l’inchiesta giudiziaria che lo ha coinvolto. Barbacetto ha spiegato cosa significa il patteggiamento: “Il giudice ha l’obbligo di verificare se c’è il proscioglimento, cioè se ritiene innocente la persona coinvolta, dopodiché accetta il patteggiamento. Si tratta di un’ammissione di responsabilità“. E ancora, parlando di Toti: “Il problema non è quello che dava agli imprenditori, ma la richiesta, in cambio, di soldi per la campagna elettorale. Ha messo la propria carica di presidente della Regione al servizio degli imprenditori per avere soldi e finanziamenti. Questo è inaccettabile. Ed è inaccettabile stare qui a farsi fare la morale da questo personaggio. Non voglio far parte di questo teatrino, me ne vado”.

Video La7