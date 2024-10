Una ragazza che si trovava dentro l’edificio, interpellata dall’agenzia LaPresse, ha raccontato di essere stata costretta a pagare alcune delle persone responsabili dell’occupazione: “Quando siamo stati mandati via dall’hotel Cinecittà non sapevo dove andare – ha raccontato – ero in strada e sono stato avvicinata da un signore anche lui peruviano che mi ha chiesto se volevo andare con loro lì a Torre Maura. Ero disperata e ho detto di si. Appena arrivata mi hanno chiesto 450 euro, non li avevo e mi sono fatta prestare 200 euro. Una volta entrata mi sono sistemata in una stanza. La sera mi sono venuti a cercare, sono entrati in stanza per chiedermi altri soldi. Ci hanno raccontato che quella era struttura del Comune e che dovevano raggiungere 12mila euro ma non so perchè. La persona cui ho dato i soldi non dormiva con noi, non mi piaceva. L’ambiente non era buono, ero molto preoccupata”.

Sul posto sono intervenute le forze di polizia e la Sala Operativa Sociale, che hanno fatto saper di aver gestito lo sgombero cercando di favorire il deflusso volontario degli occupanti, nonostante alcune proteste, e garantendo attenzione ai minori coinvolti. L’intervento è solo uno dei numerosi che si stanno intensificando nelle ultime settimana in preparazione al giubileo. Il quartiere non è la prima volta che viene attraversato da simili tensioni tra residenti e migranti: nel 2019 ci furono proteste dei residenti, cavalcate da Casapound, contro un centro d’accoglienza.

*Foto dal profilo Facebook del presidente del VI municipio