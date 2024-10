Alleanza Verdi-Sinistra, attraverso l’intervento del deputato Marco Grimaldi, ha chiesto un’informativa urgente ai ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su quanto sta accadendo in Albania, con l’apertura del centro per i migranti voluto dal governo che ospiterà le prime 16 persone provenienti dall’Italia. “State istituzionalizzando un lager di Stato – ha detto Grimaldi – vi dovreste vergognare, violate i diritti umani. Per non parlare di come state spendendo quasi un miliardo di euro degli italiani”.