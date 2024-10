Dopo quasi un mese di pausa torna la Formula 1. Dopo l’ultimo Gran Premio disputato a Singapore si riparte da Austin, negli Stati Uniti. Lando Norris e la McLaren sono a caccia di un altro successo per cercare di diminuire ulteriormente il distacco da Max Verstappen. Una risalita che potrebbe ricominciare già dalla giornata di sabato con la Sprint Race per poi concentrarsi sulla gara della domenica, anche in ottica classifica costruttori. Un’ulteriore sfida anche per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che potranno testare la loro competitività in un circuito non particolarmente affine alle caratteristiche della rossa.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il weekend del GP di Austin è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. Su TV8, invece, sarà possibile vedere la Sprint Race in diretta mentre qualifiche e gara, verranno trasmesse in differita.

Orari TV di Sky e Now (diretta ore italiane)

VENERDÌ 18 ottobre

Prove libere: ore 19.30

SABATO 19 ottobre

Sprint race: ore 20

Qualifiche: ore 23.55

DOMENICA 20 ottobre

Gara: ore 21

Orari su TV8

SABATO 19 ottobre (diretta ore italiane)

Sprint race: ore 20



DOMENICA 20 ottobre (differita)

Qualifiche: ore 1.30

Repliche qualifiche: ore 19.30

Gara: ore 22.30