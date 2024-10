Stavano rientrando da una trasferta al seguito della loro squadra del cuore, quando hanno perso la vita in uno schianto contro un’altra vettura. Sono morti così, a pochi chilometri da Potenza, tre giovanissimi tifosi del Foggia Calcio. Avevano 21, 17 e 13 anni e si chiamavano Gaetano Gentile, Michele Biccari e Samuele Del Grande. Le vittime viaggiavano su un monovolume che, per cause da accertare, è finito contro un’auto a bordo della quale c’era una famiglia, rimasta lievemente ferita. Coinvolto anche un pullman.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine le cui indagini sono coordinate dalla procura di Potenza, lo scontro – avvenuto lungo la Potenza-Melfi – è stato fontale. Uno dei tre tifosi è morto sul colpo, mentre gli altri due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale, ma non ce l’hanno fatta. Nello scontro sono rimaste ferite anche altre sette persone, di cui due gravi e ricoverate nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza.

“Una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città si stringe attorno ai familiari e agli amici delle vittime”: così la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha espresso il proprio cordoglio per l’incidente avvenuto nella tarda serata di domenica. Anche la società ha espresso cordoglio per la morte dei tre giovani tifosi morti di ritorno dalla trasferta di Potenza. Sul posto, poco dopo lo scontro, oltre alle forze dell’ordine e ai soccorritori, è giunto anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

Sarà lutto cittadino il giorno dei funerali dei tre giovani. Ad annunciarlo la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. “In concomitanza dei funerali la città si fermerà, bloccherà tutte le sue attività per essere vicini al dolore in un momento di preghiera e lutto. Foggia stanotte – ha continuato la prima cittadina – ha vissuto dolore e lacrime. Il nostro affetto, di tutte e tutti i cittadini di Foggia, è rivolto alle famiglie dei tre giovani. Alle loro famiglie giunga tutto il cordoglio , quello più vero e autentico”.