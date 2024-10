“Lui era un allenatore dei vecchi tempi, l’ironia che aveva era incredibile”. Con grande commozione e rispetto negli studi di Che tempo che fa, Pep Guardiola ha ricordato Carlo Mazzone, il suo allenatore ai tempi del Brescia scomparso il 19 agosto 2023. “Quando mi ha visto per la prima volta mi ha detto che lui non mi voleva, ma poi mi è stato vicino nei momenti importanti”: un rapporto speciale e coltivato nel corso del tempo. Poi, c’è spazio anche per le risate e per alcuni retroscena e aneddoti: “Mazzone aveva paura dei cani e aveva trattato male un mio compagno perché aveva portato all’allenamento il suo cagnolino. Dopo 10 giorni arrivai io col mio labrador. Mazzone uscì dallo spogliatoio, vide il cane correre, si spaventò e chiese di chi fosse. ‘Mister, è di Robi’. E lui rispose: ‘Aò, famolo giocare, diamogli un biscottino'”. La fortuna di aver conosciuto un amico come Mazzone? Il viaggio. “Consiglio a tutti di viaggiare, di spostarsi. Se non avessi lasciato Barcellona non avrei conosciuto Mazzone: la cosa migliore della vita sono le persone che incontri”

