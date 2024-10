Somministrava loro “sostanze narcotiche o comunque psicoattive”, inducendole poi a “compiere e subire atti sessuali“, filmandole anche a loro insaputa. Ubaldo Manuali, netturbino 60enne accusato di aver violentato tre donne tra il settembre del 2022 e il gennaio del 2023, nel viterbese in due casi, e nel frosinate, è stato condannato a 9 anni e 10 mesi per stupro.

A pronunciare la sentenza è stato il collegio del Tribunale di Viterbo presieduto dal giudice Daniela Rispoli nei confronti dell’uomo che, stando all’impianto accusatorio, avrebbe adescato le vittime attraverso 6 account social facendo leva sulla sua presunta somiglianza con l’attore hollywoodiano Keanu Reeves e dopo averle sedotte, le avrebbe frequentate in periodi diversi.

Secondo la procura di Viterbo, il netturbino, in episodi distinti, avrebbe prima somministrato narcotici alle tre donne, per poi violentarle. Due di loro sarebbero state anche filmate a loro insaputa. Manuali, che ha respinto le accuse di violenza sostenendo che i rapporti erano consenzienti, subito dopo gli incontri avrebbe anche diffuso dei video su una chat che condivideva con due suoi amici. “Sono in mano ai miei avvocati, lo so che non ho fatto quello di cui sono accusato – ha dichiarato Manuali fuori dalla procura di Viterbo -. Non è una sentenza giusta. La verità uscirà fuori”.