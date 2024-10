Incidente mortale sulla statale che collega Palermo a Sciacca: nello scontro tra due vetture hanno perso la vita tre persone mentre tre bambini sono rimasti gravemente feriti, trasportati in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo e attualmente intubati dai medici: sarebbero in gravi condizioni. Le vittime sono invece due uomini e una donna, i genitori dei bambini coinvolti (di 4, 6 e 8 anni), Walid Moussa (42 anni) e Zina Koski Moussa (44 anni) di origine tunisina che erano a bordo di un Mercedes classe C e Riccardo Pardi, palermitano di 51 anni che viaggiava su una Toyota Rav 4.

L’accaduto

Un impatto violento, quello tra le due macchine, che ha distrutto e fatto cappottare una delle vetture: lo scontro frontale fra le due auto è avvenuto al chilometro 13 nel territorio di Altofonte, all’altezza del bivio Giacalone, nel Palermitano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è stata chiusa al traffico: le cause dell’incidente mortale sono ancora in corso di accertamento.