sciopero globale per il clima. La mobilitazione, indetta in primis da Fridays for Future, ha coinvolto diverse città in Italia tra cui la capitale e Milano, dove al corteo si è unita anche Greta Thunberg. "Dopo 5 anni scendiamo di nuovo in piazza per chiedere delle misure contro la crisi climatica – dice Lavinia Iovino, di Fridays for Future – crisi che è sempre più evidente come testimoniano le inondazioni in Emilia Romagna e la siccità in Sicilia". Anche a Roma studenti in piazza per lo.

Accanto al clima gli studenti hanno manifestato anche contro il Governo Meloni e i suoi provvedimenti come il Decreto Sicurezza, approvato alla Camera e ora all’esame del Senato, perché dicono, “rende il nostro Stato uno Stato di Polizia“. In piazza non sono mancate anche le bandiere palestinesi, per ribadire la contrarietà della politica di Israele che, secondo gli studenti “è stato in grado di fare una pulizia etnica e di far vivere ai palestinesi una apartheid da 76 anni.”

Critiche sono state rivolte anche alle multinazionali del fossile: “Il loro impatto non c’è soltanto in Italia – spiega Emanuele Genovese, di Fridays for Future – ma anche in altre zone, perché le loro azioni sono tra i moventi del conflitto israelo-palestinese. L’estrazione concessa ad Israele, infatti, in realtà sarebbe al largo delle coste palestinesi, quindi, oltre al resto, ai palestinesi vengono tolte anche le loro risorse”