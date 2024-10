C’è la diagnosi, non la prognosi. E di certo c’è l’ennesima doccia fredda stagionale per la Juventus. A poco più di una settimana dal gravissimo infortunio di Bremer (per il difensore brasiliano stagione finita) e da quello serio di Nico Gonzales, ora Thiago Motta dovrà fare a meno di un altro protagonista di questo avvio di stagione: Teun Koopmeiners. Il referto medico sul problema fisico dell’olandese parla chiaro: “Frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra”. Questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista della Juventus, come comunicato dal club bianconero con un comunicato: “Il giocatore – si legge ancora nella nota – sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia”. Koopmeiners aveva accusato il problema fisico nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Cagliari. E non si sa quando potrà rientrare.