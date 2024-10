“Avevo 11 anni e quello degli Articolo 31 è stato il primo cd della mia vita. Poi io e J-Ax ci siamo conosciuti perché aveva messo il suo like a un mio intervento in Parlamento sul salario minimo. Lo ha colpito il fatto che gli ho scritto citando citando i loro primi pezzi dei primi album. Quindi, quando mi è arrivato il suo invito al concerto, non l’ho potuto rifiutare”. Così a L’aria che tira (La7) la segretaria del Pd Elly Schlein motiva la sua performance di ieri al concerto degli Articolo 31 sul palco del Forum di Assago, dove ha duettato con J-Ax sulle note della canzone “Così com’è”.

E aggiunge: “Mon mi era mai capitato, io non ho mai cantato in vita mia. Anzi ieri arrivavo dal Parlamento, abbiamo finito alle sei con un intervento duro sui temi del lavoro e appena in tempo sono arrivata. Non ho potuto neanche provare, mi sono buttata“.

Schlein poi recita a memoria un’altra strofa dell’altra canzone e alla domanda del conduttore David Parenzo che gli chiede se si immagina tra 10 anni su un palco, risponde: “Io in realtà sono un’aspirante regista che probabilmente aspirerà per tutta la vita, penso che la politica sia davvero l’unico contratto a termine che ci dovrebbe essere finché possiamo essere utili al paese. Poi si vedrà, me ne occuperò a tempo debito”.

“Quindi, un film possibile potrebbe essere intitolato ‘Campo largo” con la regia di Elly Schlein”, ironizza Parenzo.

“Io rivendico di non averlo mai chiamato ‘campo largo’ – risponde sorridendo la leader del Pd – è un’espressione che abbiamo ereditato da prima. A me interessa costruire una coalizione progressista perché io non penso che il campo si misuri in centimetri ma su quanta a giustizia sociale vogliamo produrre insieme, quindi su sanità, scuola pubblica, lavoro e diritti. Ecco, su questo vogliamo lavorare”.