La risposta di Giuseppe Conte al video della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non è tardata. Dopo una giornata dove ad essere stato preso di mira è stata una delle sue creature, il superbonus, il presidente pentastellato è andato all’attacco. “Meloni ha una bella faccia tosta perché dice che non ha aumentato le tasse. Cosa sono il raddoppio dell’Iva sui pannolini; i tagli alla sanità e alle pensioni; ma anche l’intervento sulle accise che porterà ad un aumento del carrello della spesa? In più, il patto di stabilità cosa prospetta? Tagli per 13 miliardi. Chi lo ha sottoscritto? Giorgia Meloni con il suo governo”, ha detto Conte fuori Montecitorio.