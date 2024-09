“Non è tollerabile chi chiede, chiede chiede e poi non rispetta gli impegni presi. Stellantis deve rispettare tutti gli impresi presi”. A dirlo è la segretaria del PD Elly Schlein che lunedì sera ha partecipato per la prima volta alla Festa nazionale della Fiom a Torino. “Siamo preoccupati per la mancanza totale di politiche industriali di questo governo- ha proseguito Schlein – un governo che deve passare dalle parole ai fatti”.