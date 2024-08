Il nuovo campionato di Serie A è alle porte. A pochi giorni dal termine della sessione estiva di calciomercato, la stagione 2024/2025 inizierà nel weekend del 18 agosto (e chiuderà nel mese di maggio 2025). Tra rivoluzioni in atto, cessioni, acquisti e trattative in corso ecco le formazioni tipo di tutte e 20 le squadre partecipanti.

*Per ogni formazione vengono evidenziati i nuovi acquisti che potrebbero far parte dell’undici titolare.

Serie A, il calendario completo – Stagione 2024/2025

Calciomercato, tutte le trattative e le news LIVE

Serie A, dove vedere tutte le partite del campionato: tv e streaming (Sky, Dazn, NowTV)

Il campionato di Serie A sarà visibile su Dazn – che trasmettere tutte le 380 gare – e in co-esclusiva per tre partite su Sky (canali di riferimento Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K oltre a Sky Sport 24 per tutti gli highlights) e NowTV. Per le prossime cinque stagioni almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato di Serie A saranno, dunque, trasmesse sui canali di Sky Sport. Le fasce orarie in co-esclusiva con Dazn saranno sabato alle ore 20.45, domenica alle ore 18.00 e lunedì alle ore 20.45.

Come giocherà l’Atalanta

Atalanta, formazione tipo (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Zaniolo (attualmente infortunato), Lookman; Retegui.

Acquisti: Retegui (a, Genoa); Sulemana (c, Cagliari); Godfrey (d, Everton); Zaniolo (a, Galatasaray); De Ketelaere (c, Milan) riscatto dopo prestito; Okoli (d, Frosinone) fine prestito; Cambiaghi (a, Empoli) fine prestito; Piccoli (a, Lecce) fine prestito; Zortea (d, Frosinone) fine prestito.

Cessioni: Bonfanti (d, Pisa); Hateboer (d, Rennes); Gollini (p, Genoa); Miranchuk (c, Atlanta); Mazzocchi (c, Cosenza); Cittadini (d, Frosinone); Piccoli (a, Cagliari); Zortea (d, Cagliari); Adopo (c, Cagliari); Cambiaghi (a, Bologna); Okoli (d, Leicester); Palomino (d, fine contratto); Holm (d, Spezia) fine prestito.

Obiettivi di mercato: Williams (d, Nottingham); Geertruida (d, Feyenoord); Cash (d, Aston Villa); Wesley (d, Flamengo); O’Riley (c, Celtic)

Come giocherà il Bologna

Bologna, formazione tipo (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

Acquisti: Erlic (d, Sassuolo); Dallinga (a, Tolosa); Cambiaghi (a, Atalanta); Miranda (d, Betis Siviglia); Holm (d, Spezia); Freuler (c, Nottingham) riscatto dopo prestito; Odgaard (a, Az Alkmaar) riscatto dopo prestito; Lykogiannis (d, Cagliari) riscatto dopo prestito; Raimondo (a, Ternana) fine prestito; Pyyhtia (c, Ternana) fine prestito.

Cessioni: van Hooijdonk (a, Cesena); Raimondo (a, Venezia); Calafiori (d, Arsenal); Zirkzee (a, Manchester United); Saelemaekers (c, Milan) fine prestito; Kristiansen (d, Leicester) fine prestito.

Obiettivi di mercato: Alexsandro (d, Lille); Bijol (d, Udinese); Logan Costa (d, Tolosa).

Come giocherà il Cagliari

Cagliari, formazione tipo (3-5-2): Scuffet; Luperto, Mina, Obert; Zortea, Makoumbou, Prati, Adopo, Felici; Luvumbo, Piccoli.

Acquisti: Sherri (p, Egnatia); Luperto (d, Empoli); Felici (c, FeralpiSalò); Piccoli (a, Atalanta); Zortea (d, Atalanta); Adopo (c, Atalanta).

Cessioni: Veroli (d, Sampdoria); Radunovic (p, Bari); Kourfalidis (c, Cosenza); Sulemana (c, Atalanta); Dossena (d, Como); Lykogiannis (d, Bologna); Nandez (c, fine contratto); Petagna (a, Monza) fine prestito; Shomurodov (a, Roma) fine prestito; Oristanio (a, Inter) fine prestito; Gaetano (c, Napoli) fine prestito.

Obiettivi di mercato: Palomino (d, svincolato); Silvestri (p, Udinese); Gaetano (c, Napoli).

Come giocherà il Como

Como, formazione tipo (4-2-3-1): Audero; Iovine, Varane (attualmente infortunato), Goldaniga, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti.

Acquisti: Engelhardt (c, Dusseldorf); M. Pisano (a, Bayern Monaco); Audero (p, Sampdoria); Varane (d, svincolato); Mazzitelli (c, Frosinone); Ali Jasmin (a, Al-Kahrabaa); Pepe Reina (p, svincolato); Alberto Moreno (d, svincolato); Dossena (d, Cagliari); Kovacik (d, Podbrezova); Belotti (a, Roma); Braunoeder (c, Austria Vienna) riscatto dopo prestito.

Cessioni: Ghidotti (p, Sampdoria); Ioannou (d, Sampdoria); Bellemo (c, Sampdoria); Odenthal (d, Sassuolo); Semper (p, Pisa); Curto (d, Cesena); Solini (d, Mantova).

Obiettivi di mercato: Fosu-Mensah (d, svincolato); Rodri Sanchez (c, Betis); Diks (d, Copenaghen); Cantalapiedra (a, Panathīnaïkos); Sucic (c, Dinamo Zagabria).

Come giocherà l’Empoli

Empoli, formazione tipo (4-3-3): Vasquez; Stojanovic, Ismajli, Walukiewicz, Pezzella; Fazzini, Grassi, Zurkowski; Gyasi, Colombo, Solbakken.

Acquisti: Solbakken (a, Roma); Maleh (c, Lecce); Brancolini (p, Lecce); Colombo (a, Milan); Zurkowski (c, Spezia); Viti (d, Nizza); Vasquez (p, Milan); S. Esposito (a, Inter); Henderson (c, Palermo) fine prestito

Haas (c, Lucerna) fine prestito; Stojanovic (d, Sampdoria) fine prestito.

Cessioni: Degli Innocenti (c, Spezia); Angori (d, Pisa); Luperto (d, Cagliari); Caprile (p, Napoli) fine prestito; Cancellieri (a, Lazio) fine prestito; Cambiaghi (a, Atalanta) fine prestito; Bastoni (c, Spezia) fine prestito; Zurkowski (c, Spezia) fine prestito; Cerri (a, Como) fine prestito; Kovalenko (c, Atalanta) fine prestito; Marin (c, Cagliari) fine prestito; Bereszynski (d, Sampdoria) fine prestito; Niang (a, fine contratto); Destro (a, fine contratto); Berisha (p, fine contratto).

Obiettivi di mercato: Solbakken (a, Roma); Basic (c, Lazio); Diawara (c, Anderlecht); Natan (d, Napoli).

Come giocherà la Fiorentina

Fiorentina, formazione tipo (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, M. Quarta, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; N. Gonzalez, Colpani; Kean.

Acquisti: Richardson (c, Reims); De Gea (p, svincolato); Colpani (c, Monza); Pongracic (d, Lecce); Kean (a, Juventus); Distefano (a, Ternana) fine prestito; Amatucci (c, Ternana) fine prestito; Lucchesi (d, Ternana) fine prestito; Favasuli (c, Ternana) fine prestito; Bianco (c, Reggiana) fine prestito; Sabiri (c, Al-Fayha) fine prestito; Edoardo Pierozzi (d, Cesena) fine prestito; Niccolò Pierozzi (d, Salernitana) fine prestito; Amrabat (c, Manchester United) fine prestito; Brekalo (a, Hajduk Spalato) fine prestito; Dalle Mura (d, Ternana) fine prestito.

Cessioni: Nzola (a, Lens); Lucchesi (d, Venezia); Distefano (a, Frosinone); N. Pierozzi (d, Palermo); Milenkovic (d, Nottingham); Bonaventura (c, fine contratto); Duncan (c, fine contratto); Castrovilli (c, fine contratto); Maxime Lopez (c, Sassuolo) fine prestito; Belotti (a, Roma) fine prestito; Arthur (c, Juventus) fine prestito; Faraoni (d, Verona) fine prestito.

Obiettivi di mercato: McKennie (c, Juventus); Gudmundsson (a, Genoa); Tessmann (c, Venezia); Lovric (c, Udinese).

Come giocherà il Genoa

Genoa, formazione tipo (3-5-2): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Vitinha.

Acquisti: Norton Cuffy (d, Arsenal); Gollini (p, Atalanta); Zanoli (d, Napoli); De Winter (d, Juventus) riscatto dopo prestito; Thorsby (c, Union Berlino) riscatto dopo prestito; Bohinen (c, Salernitana) riscatto dopo prestito; Vitinha (a, Marsiglia) riscatto dopo prestito; Aramu (a, Bari) fine prestito; Jagiello (c, Spezia) fine prestito; Cassata (c, Spezia) fine prestito; Favilli (a, Ternana) fine prestito; Masini (c, Ascoli) fine prestito; Melegoni (c, Reggiana) fine prestito; Portanova (c, Reggiana) fine presito; Marcandalli (d, Reggiana) fine prestito; Puscas (a, Bari) fine prestito; Hefti (d, Montpellier) fine prestito; Yeboah (a, Montpellier) fine prestito; Yalcin (a, Fatih Karagümrük) fine prestito; Buksa (a, Tirol) fine prestito.

Cessioni: Portanova (c, Reggiana); Retegui (a, Atalanta); Aramu (a, Mantova); Czyborra (d, WSG Tirol); Yeboah (a, Minnesota); Josep Martinez (p, Inter); Coda (a, Sampdoria).

Obiettivi di mercato: Harit (c, Marsiglia); Simeone (a, Napoli).

Come giocherà l’Inter

Inter, formazione tipo (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Acquisti: Josep Martinez (p, Genoa); Taremi (a, svincolato); Zielinski (c, svincolato); Alex Perez (d, Real Betis); Carlos Augusto (d, Monza) riscatto dopo prestito; Arnautovic (a, Bologna) riscatto dopo prestito; Frattesi (c, Sassuolo) riscatto dopo prestito; Stankovic (p, Sampdoria) fine prestito; Oristanio (a, Cagliari) fine prestito; Sebastiano Esposito (a, Sampdoria) fine prestito; Francesco Pio Esposito (a, Spezia) fine prestito; Valentin Carboni (a, Monza) fine prestito; Franco Carboni (d, Ternana) fine prestito; Correa (a, Marsiglia) fine prestito; Satriano (a, Brest) fine prestito; Radu (p, Bournemouth) fine prestito.

Cessioni: Stankovic (p, Venezia); Agoumé (c, Siviglia); Valentin Carboni (a, Marsiglia); Vanheusden (d, KV Mechelen); Pio Esposito (a, Spezia); S. Esposito (a, Empoli); Oristanio (a, Venezia)

Franco Carboni (d, River Plate); Stankovic (c, Lucerna); Sanchez (a, fine contratto); Klaassen (c, fine prestito); Sensi (c, fine contratto); Cuadrado (c, fine contratto).

Obiettivi di mercato: Gudmundsson (a, Genoa).

Come giocherà la Juventus

Juventus, formazione tipo (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Danilo, Cabal; Douglas Luiz, Thuram; Weah, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.

Acquisti: Cabal (d, Verona); Thuram (c, Nizza); Di Gregorio (p, Monza); Douglas Luiz (c, Aston Villa); Arthur (c, Fiorentina) fine prestito; Barbieri (d, Pisa) fine prestito; Hujisen (d, Roma) fine prestito; Facundo Gonzalez (d, Sampdoria) fine prestito; Gori (p, Monza) fine prestito; Soulè (a, Frosinone) fine prestito; Frabotta (d, Cosenza) fine prestito.

Cessioni: Ake (a, Yverdon Sports); Frabotta (d, West Bromwich Albion); Huijsen (d, Bournemouth); Soulé (a, Roma); Kean (a, Fiorentina); Barrenechea (c, Aston Villa); Iling-Junior (c, Aston Villa); Kaio Jorge (a, Cruzeiro); De Winter (d, Genoa) riscattato dopo prestito; Rabiot (c, fine contratto); Alex Sandro (d, fine contratto); Alcaraz (c, Southampthon) fine prestito.

Obiettivi di mercato: Kalulu (d, Milan); Nico Gonzalez (a, Juventus); Francisco Conceição (a, Porto); Koopmeiners (c, Atalanta).

Come giocherà la Lazio

Lazio, formazione tipo (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Castrovilli, Zaccagni; Castellanos.

Acquisti: Castrovilli (c, svincolato); Nuno Tavares (d, Arsenal); Bashiru (c, Hatayspor); Tchaouna (a, Salernitana); Noslin (a, Verona); Guendouzi (c, Marsiglia) riscatto dopo prestito; Akpa Akpro (c, Monza) fine prestito; Cancellieri (a, Empoli) fine prestito; Basic (c, Salernitana) fine prestito; Crespi (a, Cosenza) fine prestito; Fares (d, Brescia) fine prestito; Kamenovic (d, Yverdon) fine prestito; Marcos Antonio (c, Paok) fine prestito.

Cessioni: Immobile (a, Besiktas); Luis Alberto (c, Al Dhuail); Raul Moro (a, Real Valladolid); Felipe Anderson (c, fine contratto); Kamada (c, fine contratto); Sepe (p, fine prestito); Marcos Antonio (c, San Paolo).

Obiettivi di mercato: Dia (a, Salernitana).

Come giocherà il Lecce

Lecce, formazione tipo (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Oudin, Banda; Krstovic.

Acquisti: Pelmard (d, Clermont); Marchwiński (c, Lech Poznan); Delle Monache (c, Sampdoria); Gaspar (d, Estrella); Fruchtl (p, Austria Vienna); Pierret (c, Quevilly-Rouen); Tete Morente (a, Elche); Lemmens (d, Lecco) fine prestito; Listowski (c, Lecco) fine prestito; Faticanti (c, Ternana) fine prestito; Rodriguez (a, Ascoli) fine prestito.

Cessioni: Maleh (c, Empoli); Brancolini (p, Empoli); Pablo Rodriguez (a, Racing Club); Blin (c, Palermo); Venuti (d, Sampdoria); Pongracic (d, Fiorentina); Bleve (p, Carrarese); Almqvist (a, Rostov) fine prestito; Dermaku (d, fine contratto); Touba (d, Bashaksehir) fine prestito.

Obiettivi di mercato: L. Coulibaly (c, Salernitana); Onana (c, Besiktas); Neumann (d, Hannover).

Come giocherà il Milan

Milan, formazione tipo (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Acquisti: Emerson Royal (d, Tottenham); Pavlovic (d, Salisburgo); Morata (a, Atletico Madrid); Maldini (a, Monza) fine prestito; Traorè (c, Palermo) fine prestito; Colombo (a, Monza) fine prestito; Pellegrino (d, Salernitana) fine prestito; Ballo Tourè (d, Fulham) fine prestito; Nasti (a, Bari) fine prestito; Vasquez (p, Ascoli) fine prestito; Origi (a, Nottingham) fine prestito.

Cessioni: Pellegrino (d, Independiente); Colombo (a, Empoli); Daniel Maldini (a, Monza); Simic (d, Anderlecht); Giroud (fine contratto); De Ketelaere (c, Atalanta); Mirante (p, fine contratto); Kjaer (d, fine contratto); Caldara (d, fine contratto); Vasquez (p, Empoli).

Obiettivi di mercato: Abraham (a, Roma); Fofana (c, Monaco); Samardzic (c, Udinese).

Come giocherà il Monza

Monza, formazione tipo (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, A. Carboni; Birindelli, Sensi, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Forson; Djuric.

Acquisti: Sensi (c, svincolato); Pizzignacco (p, FeralpiSalò); Daniel Maldini (a, Milan); Forson (a, Manchester United); Kyriakopoulos (d, Sassuolo) riscatto dopo prestito.

Cessioni: Colpani (c, Fiorentina); Di Gregorio (p, Juventus); Mancuso (a, Mantova); Akpa Akpro (c, Lazio) fine prestito; Maldini (c, Milan) fine prestito; Colombo (a, Milan) fine prestito; Valentin Carboni (a, Inter) fine prestito; Gori (p, Juventus) fine prestito; Zerbin (a, Napoli) fine prestito; Gomez (a, fine contratto); Donati (d, fine contratto).

Obiettivi di mercato: Rui Patricio (p, svincolato); Zerbin (a, Napoli).

Come giocherà il Napoli

Napoli, formazione tipo (3-4-2-1): Meret, Rrahmani, Buongiorno, Rafa Marin; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

Acquisti: Buongiorno (d, Torino); Spinazzola (d, svincolato); Rafa Marin (d, Real Madrid); Zerbin (a, Monza) fine prestito; Gaetano (c, Cagliari) fine prestito; Caprile (p, Empoli) fine prestito; Folorunsho (c, Verona) fine prestito; Cheddira (a, Frosinone) fine prestito; Zanoli (d, Salernitana) fine prestito.

Cessioni: Ostigard (d, Rennes); Lindstrom (a, Everton); Zanoli (d, Genoa); Demme (c, fine contratto); Dendoncker (c, Aston Villa) fine prestito; Gollini (p, Atalanta) fine prestito; Traorè (c, Borunemouth) fine prestito; Zielinski (c, fine contratto).

Obiettivi di mercato: Musso (p, Atalanta); David Neres (a, Benfica); Gilmour (c, Brighton); Lukaku (a, Chelsea).

Come giocherà il Parma

Parma, formazione tipo (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Circati, Valeri; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.

Acquisti: Almqvist (c, Rostov); Cancellieri (a, Lazio); Suzuki (p, Sint-Truiden); Valeri (d, svincolato); Cobbaut (d, Mechelen) fine prestito.

Cessioni: Zagaritis (d, fine contratto); Juric (c, Real Valladolid); Ansaldi (d, fine contratto).

Obiettivi di mercato: Natan (d, Napoli).

Come giocherà la Roma

Roma, formazione tipo (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fèe, Paredes, Pellegrini; Dybala, Dovbyk, Soulé.

Acquisti: Dovbyk (a, Girona); Soulé (a, Juventus); Dahl (d, Djurgarden); Ryan (p, svincolato); Le Fée (c, Rennes); Sangaré (d, Levante); Angelino (d, Lipsia) riscatto dopo prestito; Kumbulla (d, Sassuolo) fine prestito; Shomuroudov (a, Cagliari) fine prestito; Solbakken (a, Urawa Red) fine prestito; Darboe (c, Sampdoria) fine prestito.

Cessioni: Solbakken (a, Empoli); Darboe (c, Frosinone); Belotti (a, Como); Aouar (c, Al-Ittihad); Azmoun (a, Bayer Leverkusen) fine prestito; Huijsen (d, Juventus) fine prestito; Llorente (d, Leeds) fine prestito; Lukaku (a, Chelsea) fine prestito; Renato Sanches (c, Psg) fine prestito; Spinazzola (d, fine contratto); Rui Patricio (p, fine contratto).

Obiettivi di mercato: Loic Badé (d, Siviglia); Chiesa (a, Juventus); Assignon (d, Rennes).

Come giocherà il Torino

Torino, formazione tipo (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Gineitis, Lazaro; Sanabria, Zapata.

Acquisti: Adams (a, svincolato), Saul Coco (d, Las Palmas), Paleari (p, Benevento), Zapata (a, Atalanta) riscatto dopo prestito, Masina (d, Udinese) riscatto dopo prestito, Karamoh (a, Montpellier) fine prestito, Ilkhan (c, Basaksehir) fine prestito, Bayeye (d, Ascoli) fine prestito, Radonjic (a, Maiorca) fine prestito.

Cessioni: Buongiorno (d, Napoli), Haveri (d, Campobasso), Rodriguez (d, fine contratto), Djidji (d, fine contratto), Gemello (p, fine contratto), Kabic (a, Stella Rossa) fine prestito, Lovato (d, Salernitana) fine prestito, Okereke (a, Cremonese) fine prestito.

Obiettivi di mercato: Daniliuc (d, Salernitana), Van Den Bosch (d, Anversa), Bakker (d, Atalanta), Garcia (d, Marsiglia), Hajdari (d, Lugano).

Come giocherà l’Udinese

Udinese, formazione tipo (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Lovric, Ekkelenkamp, Kamara; A. Sanchez, Lucca.

Acquisti: A. Sanchez (a, svincolato), Ekkelenkamp (c, Anversa), Karlström (c, Lech Poznan), Esteves (d, Sporting Lisbona), Iker Bravo (a, B. Leverkusen), Pizarro (a, Colo Colo), Lucca (a, Pisa) riscatto dopo prestito, Guessand (d, Volendam) fine prestito, Martins (a, Watford) fine prestito, Semedo (a, Volendam) fine prestito.

Cessioni: Walace (c, Cruzeiro), Josè Ferreira (d, Watford) fine prestito, Pereyra (c, fine contratto).

Obiettivi di mercato: Sava (p, Cluj), Facundo Gonzalez (d, Juventus), Slisz (c, Atlanta).

Come giocherà il Venezia

Venezia, formazione tipo (3-4-2-1): Joronen; Sagrado, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Duncan, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo; Gytkjaer.

Acquisti: Stankovic (p, Inter), Raimondo (a, Bologna), Sagrado (d, Leuven), Lucchesi (d, Fiorentina), Duncan (c, svincolato), Oristanio (a, Inter), Ascione (a, Victoria Manna), Doumbia (c, AlbinoLeffe), Altare (d, Cagliari) riscatto automatico dopo promozione, MIkaelsson (a, Kristiansund) fine prestito.

Cessioni: Ascione (a, Foggia), Karlsson (a, Spal), Novakovich (a, Bari), Cuisance (c, Herta Berlino), Dembelè (d, Torino) fine prestito, Olivieri (a, Juventus) fine prestito, Ullmann (d, fine contratto), Cheryshev (a, fine contratto).

Obiettivi di mercato: Ghilardi (d, Verona).

Come giocherà il Verona

Verona, formazione tipo (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Frese; Duda, Serdar; Tavsan, Harroui, Lazovic; Mosquera.

Acquisti: Tengstedt (a, Benfica), Kastanos (c, Salernitana), Okou (d, Bastia), Dailon Rocha (a, MVV Maastricht), Charlys (c, Vitoria FC), Harroui (c, Frosinone), Mosquera (a, CD America), Tchatchoua, (d, Charleroi) riscatto dopo prestito, Braaf (a, Fortuna Sittard) fine prestito.

Cessioni: Braaf (a, Salernitana), Kallon (a, Salernitana), Lasagna (a, Bari), Charlys (c, Cosenza), Cabal (d, Juventus), Noslin (a, Lazio), Henry (a, Palermo), Perilli (p, fine contratto), Bonazzoli (a, Salernitana) fine prestito, Centonze (d, Nantes) fine prestito, Folorunsho (c, Napoli) fine prestito, Vinagre (d, Sporting) fine prestito, Swiderski (a, Charlotte) fine prestito.

Obiettivi di mercato: Boženík (a, Boavista).