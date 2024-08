C’era grande attesa e le ragazze dell’Italvolley non hanno deluso e hanno riscritto la storia. Già certe di eguagliare le medaglie di Tokyo, la pallavolo femminile vince la medaglia d’oro nella finale olimpica contro gli Stati Uniti. Ecco la diretta testuale de ilfattoquotidiano.it.

Stati Uniti-Italia, la finale di volley femminile | La diretta

MEDAGLIA D’ORO! L’ITALIA VINCE IL TERZO SET 25-17! LE AZZURRE SCRIVONO LA STORIA

22-15, 3° set – Diagonale e ace di Sylla

20-14, 3° set – Ancora Antropova: ace vincente

18-13, 3° set – Muro di Antropova

17-12, 3° set – Ancora Fahr, sempre Fahr con il primo tempo

15-11, 3° set – Time out Velasco

14-9, 3° set – Altra diagonale perfetta di Egonu

11-6, 3° set – Diagonale di Egonu e ancora ace di Orro

9-6, 3° set – Ace di Orro, muro vincente di Danesi e Sylla in contrattacco. Time out Usa

4-4, 3° set – Ottima difesa di De Gennaro, poi mani fuori di Thompson

3-2, 3° set – Diagonale di Bosetti

25-20 – L’ITALIA VINCE IL SECONDO SET

23-19, 2° set – L’attacco di Antropova ha toccato l’antenna. Punto per gli Usa

23-18, 2° set – Ancora Fahr con il primo tempo

22-17, 2° set – Primo tempo efficace di Fahr

20-15, 2° set – Due volte Bosetti dopo un’ottima difesa delle azzurre

18-14, 2° set – Altra diagonale vincente di Sylla

17-13, 2° set – In rete la battuta di Skinner

13-9, 2° set – Incredibile muro di Fahr su Ogbogu

12-9, 2° set – Time out Usa

10-8, 2° set – Vantaggio Italia: prima pallonetto di Sylla, poi muro di Danesi

6-8, 2° set – Le americane mantengono il vantaggio: trattenuta di Egonu

3-3, 2° set – Si torna in parità

1-3, 2° set – Team Usa inizia il secondo set con il doppio vantaggio

25-18 – L’ITALIA VINCE IL PRIMO SET

23-17, 1° set – Altro errore Usa

21-16, 1° set – Le azzurre provano a scappare di nuovo

19-16, 1° set – Parallela efficace di Thompson

18-15, 1° set – Sylla attacca fuori. Il muro americano prende le misure alle azzurre. Richiesta di moviola di Velasco ma il punto viene convalidato: time out Italia

18-13, 1° set – Diagonale vincente di Antropova in attacc

16-12, 1° set – Muro italiano efficace: l’Italvolley si riporta sul +5

15-11, 1° set – Quattro punti consecutivi per le americane che ora rientrano in partita

15-7, 1° set – Battuta vincente di Sylla. L’Italvolley ordinata e concentrata in entrambe le fasi

12-6, 1° set – Time out Usa: la squadra di Velasco ha messo subito in difficoltà gli avversari

10-5, 1° set – Ottima parallela di Egonu: primi tentativi di fuga per l’Italvolley. Stati Uniti in difficoltà nella difesa

7-3, 1° set – Parte forte la nazionale italiana contro le statunitensi

Stati Uniti-Italia: dove vederla in tv

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la finale del salto in alto con Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile rientra tra le gare che saranno trasmesse in diretta. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD.

