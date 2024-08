È il 12 agosto 2023. Ekaterina Antropova mostra, soddisfatta, sui social, il passaporto italiano. Dopo un complesso iter burocratico può finalmente giocare nella nazionale italiana. Ha ottenuto la cittadinanza ma non sa ancora che, appena un anno dopo, salirà, proprio vestendo la maglia azzurra, sul podio più alto delle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo con le compagne di avventura uno storico oro.

Nata in Islanda, Antropova, classe 2003, è figlia d’arte. I genitori russi sono entrambi sportivi, il padre era un cestista mentre la madre una pallamanista in forza alla nazionale russa. Quando la futura pallavolista ha appena tre mesi di vita, la famiglia torna in Russia e si stabilisce a San Pietroburgo. L’approccio alla pallavolo inizia subito, ad appena sette anni. È alta, anzi altissima (ora misura 202 centimetri) e così prova vari sport fino ad approdare al volley, di cui si innamora.

A soli 15 anni la pallavolista si trasferisce in Italia, prima a Reggio Calabria, poi a Sassuolo dove inizia a giocare con la Volley Accademy Sassuolo. Comincia subito un complesso iter burocratico: inizialmente tesserata con nazionalità sportiva italiana, viene poi convocata a un collegiale con la nazionale Under-16 russa dopo il quale, pur non partecipando, viene tesserata come russa. Così intraprende un ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport, il Tas di Losanna, per farsi riconoscere l’Italia come luogo del primo tesseramento.

Non passa tanto tempo che l’opposta si fa subito notare, passando dalla serie A2 alla A1: nel 2021 debutta nella massima serie italiana con la Savino Del Bene di Scandicci. Determinata nonostante la giovane età, Ekaterina Antropova si batte per ottenere la cittadinanza italiana. Un traguardo che raggiunge tra il 10 e l’11 agosto 2023, esattamente un anno fa, ottenendo la cittadinanza italiana per meriti sportivi, e che le permette di esordire, lo stesso anno, agli Europei con la nazionale. La stessa nazionale con la quale oggi, un anno dopo quel primo traguardo raggiunto, è salita sul gradino più alto del podio, vincendo l’oro alle Olimpiadi ed entrando nella storia.