Ultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. Dopo due settimane di gare, la capitale francese si prepara all’atto conclusivo di questi Giochi Olimpici. E per l’Italia non finisce qui: si parte con la maratona femminile, poi sarà la volta del Pentathlon moderno femminile con Elena Micheli e Alice Sotero. C’è curiosità per il ciclismo su pista femminile con Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Grande attesa per l’evento di giornata: la finale di volley femminile tra Italia e Stati Uniti che potrebbe valere l’oro. Le Olimpiadi di Parigi 2024 si concluderanno allo Stade de France con la consueta cerimonia di chiusura.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, domenica 11 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Ore 11:00 – Pentathlon Moderno Femminile Individuale Finale: Elena Micheli, Alice Sotero

Ore 11:00 – Ciclismo Su Pista Femminile Omnium Scratch: Elisa Balsamo, Letizia Paternoster

Ore 11:57 – Ciclismo Su Pista Femminile Omnium Gara A Tempo: Elisa Balsamo, Letizia Paternoster

Ore 12:53 – Ciclismo Su Pista Femminile Omnium Gara A Eliminazione: Elisa Balsamo, Letizia Paternoster

Ore 13:00 – Volley Femminile Finale Oro: Stati Uniti-Italia

Ore 13:56 – Ciclismo Su Pista Femminile Omnium Gara A Punti: Elisa Balsamo, Letizia Paternoster

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.