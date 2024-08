“Il paradosso che stiamo vivendo, da due anni a questa parte, è che pur avendo aggiornato l’articolo 9 della Costituzione con la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali, il governo e questa maggioranza vanno nella direzione opposta”. A dirlo, intervistato da ilFattoQuotidiano.it, è il presidente della Lav, Gianluca Felicetti. “Come associazione cerchiamo di far applicare la Costituzione nelle aule giudiziarie e, quindi, poter arrivare alle Alte corti, di modo che la politica venga richiamata su questo aspetto”. Per quanto riguarda la fauna selvatica, secondo Felicetti “dobbiamo tenere conto di una trasversalità politica, ahinoi negativa, per cui anche Regioni a trazione centrosinistra, penso alla Toscana e all’Emilia-Romagna, spingono per una minore tutela degli animali e a una liberalizzazione della caccia, sapendo di violare le pur minime direttive dell’Unione europea. Per questa ragione ci siamo appellatti a Sergio Mattarella, in quanto massimo garante della Costituzione. E confidiamo che intervenga”.

