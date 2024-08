Grande medaglia nel pentathlon per Giorgio Malan: l’azzurro vince il bronzo e riporta l’Italia sul podio olimpico in questa specialità dopo 36 anni. L’azzurro chiude la sua prova con 1536 punti alle spalle dell’egiziano Ahmed Elgendy, oro con 1555 punti, e del giapponese Taishu Sato, 1542 punti. Quinto posto per l’altro azzurro Matteo Cicinelli, con 1527 punti.

L’Italia non saliva sul podio olimpico del pentathlon individuale dall’argento di Carlo Massullo a Seoul 1988.