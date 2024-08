Non è tutto oro quello che luccica. In questo caso bronzo, ma poco cambia. Lo skater statunitense Nyjah Huston – terzo posto nella gara ai Giochi Olimpici di Parigi – ha mostrato sul proprio profilo Instagram le condizioni della sua medaglia vinta il 29 luglio scorso: “Guardatela, è tutta rovinata. Da nuove queste medaglie sono bellissime ma dopo averla indossata per un po’ sulla pelle sudata e aver lasciato che i miei amici la indossassero durante il weekend, ecco come è diventata“. Arrugginita e opaca, l’americano si è lamentato del suo deterioramento. E ci sono stati alcuni follower che gli hanno consigliato dei metodi per pulirla: “Usa aceto, sale e un panno: è fatta di rame. Il rame si ossida con aria, sudore, profumo, crema idratante, crema solare, praticamente qualsiasi cosa. Ma si può pulire molto facilmente“.

