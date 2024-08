Un gigantesco Antonino Pizzolato vince la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi categoria -89 kg alle Olimpiadi di Parigi. Oro al bulgaro Nasar, argento al colombiano Lopez. Al terzo tentativo e dopo lunghi minuti alla review, la sua alzata a 212 chili è stata ritenuta valida ed è stata decisiva per conquistare il terzo posto finale. Dopo il bronzo di Tokyo, il 27enne in forza alle Fiamme Oro riesce a risalire sul podio a Parigi 2024: era da 92 anni che un atleta italiano di sollevamento pesi non riusciva a conquistare due medaglie consecutive ai Giochi. Per l’Italia è la 31esima medaglia a queste Olimpiadi.

La gara è stata dominato da Nasar, che ha chiuso con 404 kg, firmando il nuovo record del mondo. Lopez è arrivato a 390, Pizzolato a 384 kg, appena un chilo in più del quarto, il moldavo Robu. L’azzurro ha sollevato 172 kg allo strappo e la bellezza di 212 allo slancio. Decisiva la chiamata della moviola dello staff italiano: al terzo tentativo Pizzolato si era visto annullare lo slancio, salvo poi vedere confermato il suo sollevamento grazie alla rettifica video.

Originario di Salaparuta, un piccolo paesino del trapanese situato nella valle del fiume Belice, Pizzolato si appassiona ai pesi tra i banchi di scuola, grazie ad un video proiettato durante l’ora di educazione fisica e guardato in preparazione dei Giochi della Gioventù. Sale tre volte di fila sul primo gradino del podio agli Europei e nel 2017 conquista il terzo posto mondiale negli Stati Uniti, trentadue anni dopo l’ultimo podio iridato firmato da Norberto Oberburger. Studente di Scienze Motorie, in pedana viene soprannominato ‘Caterpillar‘ per via della forza e dell’energia che riesce a mettere in ogni alzata. Il suo idolo sportivo è l’ex calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic.

