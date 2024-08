“E’ stata molto complicata oggi, purtroppo è stata una gara difficilissima ma lo sapevamo”. L’ungherese Rasovzsky ha dominato la 10 km di nuoto sulle acque della Senna dall’inizio alla fine senza nessun cedimento. Domenico Acerenza (Canottieri Napoli) ha chiuso quarto (20esima medaglia di legno azzurra di queste Olimpiadi di Parigi), mentre Gregorio Paltrinieri delle Fiamme Oro, vincitore in questi Giochi di due medaglie in vasca (800 e 1500), si è staccato nell’ultimo chilometro, chiudendo a 1’06” dal vincitore. Dalle sue parole traspare la delusione, perché avrebbe voluto chiudere queste Olimpiadi con un altro record, con il terzo podio in una sola edizione dei Giochi.

Le condizione di gara nella Senna però erano proibitive e non adatte alle caratteristiche della Senna: “Io e Mimmo (Acerenza, ndr) non abbiamo nemmeno mai provato il fiume. Non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, non mi è mai entrata la nuotata. E’ un mese che scarico e gli specialisti della 10 km sono arrivati con una preparazione migliore“. Paltrinieri ha aggiunto: “La preparazione per la vasca un pò ti toglie e ho fatto veramente fatica a nuotare a favore di corrente. Poi controcorrente riuscivo a dire la mia, me la potevo giocare se fosse stata tutta così ma a favore ero completamente perso“.

L’amarezza per il risultato lascia spazio anche alle considerazioni sul presente: “La mia olimpiade fino a stamattina è stata buona, con gare incredibili in piscina che secondo me mi hanno condizionato nella preparazione. Dispiace che non sono arrivato benissimo a questa gara ma nel complesso sono contento di questa Olimpiade. C’è tanta gente che si specializza per piscina o mare, chi cerca tutte e due si espone a più difficoltà. Poi nuoti, non nuoti, fai le gare, la stanchezza…tutto questo influisce, ma me lo sono scelto e non è una scusa“, sottolinea Paltrinieri ai microfoni Rai.

Il futuro di Paltrinieri invece è ancora un’incognita: “Adesso – continua – potrebbe succedere di tutto, non ci ho voluto pensare prima di queste gare. Sicuramente mi fermerò e tanto, ho bisogno di mesi per rimettermi in sesto e godermi quanto ho lasciato da parte. Voglio prendermi un periodo, non so se questa sia stata la mia ultima gara, se sia finito il mio tempo. Fa effetto anche a me dirlo, se fosse così mi mancherebbe sicuramente ma potrebbe anche non essere”. “L’unica cosa sicura – conclude Paltrinieri – è che voglio fermarmi. Da Tokyo è stato un periodo molto impegnativo con momenti anche molto bassi e ho sofferto tanto. Ora devo prendere una decisione su cosa fare in futuro e vediamo“.

