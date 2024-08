La prima volta nella storia: l’Italia di pallavolo femminile è in finale alle Olimpiadi. A Parigi le azzurre di Julio Velasco battono con un secco 3 a 0 la Turchia: ora l’ultimo ostacolo verso l’oro si chiama Stati Uniti. L’appuntamento è per domenica 11 agosto. Il volley femminile non aveva mai vinto una medaglia ai Giochi: adesso è una certezza, resta da sapere solo quale sarà il metallo. E per Velasco, 28 anni quella finale persa ad Atlanta 1996 contro i Paesi Bassi, arriva una nuova possibilità di vincere l’oro alle Olimpiadi. Non ci riuscì con la generazione dei fenomeni, ora tenterà l’impresa con le monumentali ragazze azzurre, che finora hanno disputato un torneo olimpico praticamente perfetto, perdendo solo un set nel match inaugurale.

Anche se il 3-0 con cui hanno battuto la Turchia (stesso risultato anche nei gironi) non racconta quanto equilibrata e sofferta sia stata la semifinale. Il punteggio recita 25-22, 25-19, 25-22: solo nel secondo set, però, l’Italia ha controllato e comandato. Nel primo e nel terzo, invece, ha dovuto rincorrere la Turchia di coach Santarelli e della solita Vargas. Le azzurre però non hanno mai perso le loro certezze, sono sempre rimaste incollate ad ogni punto, ad ogni difesa e ricostruzione.

Sono serviti i punti di Egonu, ma anche di Sylla, Bosetti e Antropova quando Velasco ha deciso di cambiare la diagonale. La distribuzione di Orro, che ha sfruttato i primi tempi di Fahr. E ancora: i muri di Danesi e le difese di De Gennaro. Insomma, tutti gli ingredienti necessari per esprimersi al meglio. E quando questa Italia gioca al massimo, non ha rivali. O meglio, ne ha probabilmente solo uno: proprio le statunitensi che affronterà in finale. Nella prima semifinale le americane hanno battuto al tiebreak per 3-2 il Brasile con i parziali di 25-23, 18-25, 25-15, 23-25, 15-11.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno