Arrestati dalla polizia polacca per atti vandalici. Per di più, da ubriachi. Gli arbitri Var e Avar Bartosz Frankowski e Tomasz Musial designati per partita tra Dynamo Kiev e Rangers – valida per il terzo turno dei preliminari di Champions League in programma a Lublino, in campo neutro – sono stati fermati dalle forze dell’ordine per aver rubato un segnale stradale per poi nascondersi in un centro commerciale. I due, inoltre, sono risultati positivi all’alcool test. Nel frattempo, la UEFA ha provveduto a sostituire i due con altri connazionali prima dell’inizio del match. Secondo quanto riportato dal media polacco TVP Sport, gli arbitri sono stati portati in un centro di recupero.

Il comunicato della Federcalcio polacca

“Il Collegio degli arbitri della Federcalcio polacca condurrà un’analisi dettagliata della situazione in relazione alle segnalazioni di comportamento inappropriato di due arbitri dell’Ekstraklasa che avrebbero dovuto lavorare durante la partita di qualificazione alla Champions League tra Dynamo Kiev e Rangers FC”. Questo quanto si legge dal comunicato ufficiale della Federcalcio polacca: “Se quanto sopra è confermato, il Collegio dei giudici chiederà al segretario generale della federazione di risolvere i contratti con i giudici. Il caso verrà deferito anche alla commissione disciplinare della Federcalcio polacca, che potrà decidere di imporre ulteriori conseguenze disciplinari”. La partita stasera si giocherà regolarmente, ma con due arbitri sostituiti in extremis per alcune bravate adolescenziali.