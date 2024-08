Questa è la notizia che Gasperini proprio non voleva avere. A dirla tutta, è tremenda in ogni caso, ma nello specifico fa malissimo all’Atalanta, che perde Gianluca Scamacca non si sa per quanti mesi. L’infortunio al ginocchio sinistro occorso all’attaccante domenica, nella (disastrosa) amichevole contro il Parma persa 4-1, si è rivelato molto più grave del previsto: plurime lesioni che comprendono la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco e del collaterale. Un vero e proprio crack, che priva l’Atalanta dell’unica vera punta a disposizione.

Infortunio Scamacca: i tempi di recupero

Scamacca verrà operato oggi a Villa Stuart dal professor Mariani, specializzato in ricostruzione legamentosa soprattutto per gli atleti. E poi comincerà un lunghissimo percorso riabilitativo, che dovrà tenerlo fuori dai giochi per diversi mesi. Quini non solo salterà, come era già parso ovvio ieri, la partita di Supercoppa contro il Real Madrid prevista il 14 agosto (per i blancos invece, ci saranno serenamente Mbappé e Bellingham, giusto per fare due nomi); ma di fatto tornerà in primavera. E ora? I nerazzurri devono pensare al mercato, perché la punta vera manca, El Bilal Touré non sta convincendo e le soluzioni prevedono solo grandi riadattamenti. Interessanti quanto rischiosi.

Atalanta, le soluzioni in attacco

Gasperini ha sempre saputo inventarsi qualcosa. A inizio giugno, alla Gazzetta dello Sport aveva tranquillamente detto che secondo lui De Ketelaere è un vero e proprio attaccante. Ma di certo, non può essere considerato una punta come Scamacca. Poi, c’è Zaniolo, che in questi anni ha sempre fatto l’esterno ma che secondo l’allenatore ha la capacità di giocare da falso nueve. Come lui anche Nico Gonzalez, che non è dell’Atalanta ma che è un obiettivo del club (ma sul giocatore della Fiorentina c’è forte anche la Juventus, che venderà Chiesa).

Insomma, una soluzione andrà trovata, ed è probabile che si dovrà pescare anche dal mercato. Intanto, l’Atalanta dovrà fare i conti nell’immediato con una situazione che è già di emergenza. E con la partita contro il Real Madrid alle porte, non è di certo il massimo.