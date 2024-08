Nuove tutele per le calciatrici in maternità e assistenza per la cura dei figli. Una policy unica e innovativa in Europa: il Milan Femminile compie un passo storico nel mondo del calcio. Rinnovo automatico con prolungamento di un anno del contratto alle stesse condizioni economiche in caso di scadenza contrattuale nella stagione sportiva in cui la gravidanza è iniziata e assistenza per la cura dei figli nei periodi in cui l’atleta è impegnato nella propria attività. Inoltre, ci sarà anche supporto per voli, alloggi e altre spese di viaggio per i figli della calciatrice o della responsabile unica del minore (insieme ad un accompagnatore). Le “stesse tutele quali congedo maternità, pensione e tutele assicurative” richieste in passato a gran voce da Sara Gama (calciatrice e dirigente sportiva) sono state ascoltate. E non solo: il club rossonero metterà a disposizione un supporto psicopedagogico concreto alle mamme. “Siamo orgogliosi di presentare un progetto tanto importante, che testimonia ancora una volta l’attenzione del Milan a tematiche rilevanti per tutte le persone della famiglia rossonera” ha dichiarato l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. “Si tratta di un modello da seguire a livello nazionale e internazionale, contribuendo a rendere il mondo del calcio un ambiente in cui tutti possano sentirsi liberi di prendere decisioni personali importanti”.

“Siamo i primi in Italia a versare i contributi previdenziali”

Un’iniziativa mirata a supportare le calciatrici e le professioniste degli staff tecnici rossoneri nel proprio percorso di vita, non soltanto professionale. Elisabet Spina, Head of Women Football del Milan, ha aggiunto queste parole al comunicato dei rossoneri: “Il Club ha dimostrato da sempre grande attenzione al benessere delle proprie tesserate, sia a livello professionale che personale. Siamo stati i primi in Italia a versare i contributi previdenziali, ben prima dell’entrata in scena del professionismo, mentre attraverso il manifesto #WeAllAreFootball per mitigare la conflittualità di genere abbiamo contribuito alla definizione di principi, iniziative e interventi concreti sulle infrastrutture del Club”.