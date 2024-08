Una giornata che si preannuncia ricca di emozioni per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi. La spedizione azzurra è già sicura di conquistare un’altra medaglia. Nella vela Ruggero Tita e Caterina Banti si presentano alla Medal Race del Nacra 17 già certi almeno dell’argento: ecco cosa devono fare per vincere l’oro. La speranza però è di avere altre soddisfazioni e altre medaglie. In ordine sparso: c’è l’atteso esordio olimpico di Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto, con l’incognita legata alle sue condizioni fisiche. È il giorno del campione olimpico Vito Dell’Aquila nel taekwondo. Vanno a caccia di una medaglia anche gli azzurri del ciclismo su pista nell’inseguimento a squadre: sia le donne che gli uomini, trascinati da Filippo Ganna. E poi c’è la semifinale di volley maschile: una sfida infuocata tra l’Italia e i padroni di casa della Francia. In vasca anche la Nazionale di pallanuoto maschile: ai quarti di fronte c’è l’Ungheria. In serata altre emozioni dall’atletica: dalla finale del salto con l’asta con Bruni e Molinarolo alle semifinali dei 200 metri e dei 110 ostacoli con Simonelli.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, mercoledì 7 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi mercoledì 7 agosto | Il programma completo

ore 9:00 – Golf femminile individuale primo giro: Alessandra Fanali

ore 10:00 – Tuffi maschile trampolino 3 m semifinale: Lorenzo Marsaglia

ore 10:05 – Atletica maschile salto in alto qualificazioni: Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile

ore 11:40 – Canoa maschile c1 1000 m batterie: Nicolae Craciun, Carlo Tacchini

ore 11:55 – Atletica maschile 800 m batterie: Catalin Tecuceanu, Simone Barontini

ore 12:00 – Vela 470 misto medal race: Eventuali Elena Berto, Bruno Festa

ore 12:00 – Vela maschile kite: Riccardo Pianosi

ore 12:00 – Vela femminile kite: Maggie Pescetto

ore 12.13 – Vela femminile medal race: Chiara Benini Floriani

ore 12:25 – Taekwondo femminile -49 kg ottavi di finale: Elisabetta Matonti

ore 12:30 – Skateboarding maschile park turni preliminari: Alessandro Mazzara, Alex Sorgente

ore 12:37 – Taekwondo maschile -58 kg ottavi di finale: Vito Dell’Aquila

ore 12:45 – Atletica femminile 1500 m ripescaggi: Sintayehu Vissa, Ludovica Cavalli, Federica Del Buono

0re 13:13 – Vela maschile medal race: Lorenzo Chiavarini

ore 13:26 – Ciclismo su pista femminile keirin primo turno: Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miria Vece

ore 13:52 – Ciclismo su pista femminile inseguimento a squadre primo turno: Italia

ore 14:40 – Canoa maschile c1 1000 m quarti: Eventuali Nicolae Craciun, Carlo Tacchini

ore 14:43 – Vela nacra 17 foiling medal race: Ruggero Tita, Caterina Banti

ore 15:00 – Sollevamento pesi maschile -61kg: Sergio Massidda

ore 15:00 – Tuffi femminile trampolino 3 m qualificazioni: Elena Bertocchi, Chiara Pellacani

ore 15:10 – Ciclismo su pista femminile keirin ripescaggi: Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miria Vece

ore 15:45 – Taekwondo femminile -49 kg quarti di finale: Eventuale Elisabetta Matonti

ore 15:58 – Taekwondo maschile -58 kg quarti di finale: Eventuale Vito Dell’Aquila

ore 16:49 – Taekwondo femminile -49 kg semifinali: Eventuale Elisabetta Matonti

ore 17:02 – Taekwondo maschile -58 kg semifinali: Eventuale Vito Dell’Aquila

ore 17:30 – Skateboarding maschile park finale: Eventuali Alessandro Mazzara, Alex Sorgente

ore 18:25 – Ciclismo su pista maschile inseguimento a squadre finale bronzo: Eventuale Italia

ore 18:33 – Ciclismo su pista maschile inseguimento a squadre finale oro: Eventuale Italia

ore 19:00 – Atletica femminile salto con l’asta finale: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

ore 19:05 – Atletica maschile 110 m ostacoli semifinali: Lorenzo Simonelli

ore 19:15 – Atletica maschile salto triplo qualificazioni: Andy Diaz

ore 19:17 – Ciclismo su pista femminile inseguimento a squadre finale bronzo: Italia

ore 19:30 – Nuoto artistico squadre programma acrobatico: Italia

ore 19:30 – Taekwondo femminile -49 kg ripescaggi: Eventuale Elisabetta Matonti

ore 19:43 – Atletica maschile 400 m ostacoli semifinali: Alessandro Sibilio

ore 19:40 – Taekwondo maschile -58 kg ripescaggi: Eventuale Vito Dell’Aquila

ore 20:00 – Volley maschile semifinale: Italia-Francia

ore 20:02 – Atletica maschile 200 m semifinali: Filippo Tortu, Fausto Desalu

ore 20:19 – Taekwondo femminile -49 kg finali bronzo: Eventuale Elisabetta Matonti

ore 20:35 – Taekwondo maschile -58 kg finali bronzo: Eventuale Vito Dell’Aquila

ore 20:35 – Pallanuoto maschile quarti di finale: Italia-Ungheria

ore 21:20 – Atletica maschile 400 m finale: Eventuali Luca Sito

ore 21:23 – Taekwondo femminile -49 kg finale oro: Eventuale Elisabetta Matonti

ore 21:39 – Taekwondo maschile -58 kg finale oro: Eventuale Vito Dell’Aquila

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.