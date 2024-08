Dopo la vittoria al cardiopalma contro il Giappone, per l’Italia di pallavolo il livello di palpitazioni è destinato a salire ancora: oggi nella semifinale di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 ci sono di fronte i padroni di casa della Francia. “Ci aspetta una battaglia“: parola del libero azzurro Fabio Balaso. I francesi vogliono rifare in patria quello che gli riuscì tre anni fa a Tokyo: vincere la medaglia d’oro. È il grande obiettivo però anche della Nazionale di Fefè De Giorgi: conquistare l’unico titolo che ancora manca all’Italia della pallavolo.

“Il nostro è un gruppo giovane con sì tanti esordienti all’Olimpiade, ma che ha tutte le carte in regola per far vedere quanto vale”, ha spiegato sempre Balaso. “Un punto di forza della nostra squadra è la compattezza“. Ne servirà tantissima agli azzurri guidati da capitan Simone Giannelli. Da questo punto di vista, il quarto di finale contro il Giappone è stato sufficientemente probante. In semifinale contro la Francia – che ha battuto a sua volta in rimonta la Germania – servirà la stessa determinazione e capacità di rimanere in partita anche nei momenti di difficoltà. In palio c’è una finale che manca da Rio 2016, quando gli azzurri si arresero al Brasile padrone di casa con un netto 0-3.

Olimpiadi Parigi 2024, quando e dove vedere la semifinale Italia-Francia in tv e streaming

Il match tra Italia e Francia è in programma oggi, mercoledì 7 agosto, alle ore 20 alla South Paris Arena 1. Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: tra questi è compresa la semifinale di pallavolo maschile tra Italia-Francia. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.