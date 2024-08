“Tassa sugli extraprofitti? Non ci saranno tasse sugli extraprofitti, le tasse sui profitti però sì”. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa convocata dopo il Consiglio dei Ministri, archivia e manda in soffitta la tassazione sugli extraprofitti delle banche da parte del governo Meloni. “Certamente le banche, come le altre realtà che fanno utili e che stanno bene, saranno chiamate, come sono chiamati tutti i cittadini italiani a contribuire alla finanza pubblica” ha concluso il titolare di via XX Settembre.