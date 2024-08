Quarto posto alle Olimpiadi, primato europeo nei 3000m siepi e proposta di matrimonio. Alice Finot non vince la medaglia ma si regala una serata indimenticabile, che ha commesso tutta la Francia. Per la prima volta nella sua carriera, la 33enne francese ha fatto registrale il tempo di 8’58”67 che le vale il record in Europa. Nonostante non sia riuscita a raggiungere il podio, al termine della gara Finot ha approfittato del personale giro d’onore per fare la proposta di matrimonio al suo compagno spagnolo. E l’ottimo tempo raggiunto le è valsa anche l’atto d’amore più grande, nel segno del numero 9.

“Non mi piace fare le cose come tutti gli altri”

La proposta di matrimonio ad una condizione: fare una prestazione da record. Per Alice Finot il 9 coincide con il numero di anni trascorsi insieme al suo partner. Correre sotto il tempo prestabilito (appunto, sotto i 9 minuti) è stato un segno del destino. “Non mi piace fare le cose come tutti gli altri. Gli ho dato una spilla con cui avevo corso, con la scritta ‘L’amore è a Parigi’. Volevo che mi desse quella forza per correre sotto i 9 minuti”, ha dichiarato la mezzofondista nel post-gara. E così è stato.