La disciplina più bella di queste Olimpiadi. A mani basse. Nel bacino di Vaires-sur-Merne, il kayak cross si sta prendendo la scena ai Giochi Olimpici di Parigi: l’Italia è ben rappresentata da Giovanni De Gennaro che, dopo aver trionfato nel kayak slalom, cerca una clamorosa doppietta. Un debutto con il botto per il nuovo sport in canoa: imprevedibile e divertente per chi guarda da casa. Un tutti contro tutti in balia di una corrente piena di ostacoli: un limbo a metà percorso da superare solo se ti giri su te stesso. Una sfida che ha acceso la fantasia di molti utenti sui social: sono i “Giochi senza frontiere” di queste Olimpiadi e anche il paragone con Ciao Darwin non è da meno. E Paolo Bonolis che fa la telecronaca di De Gennaro renderebbe ancora tutto più incredibile. Per i millenials, il paragone non può che essere quello con Mario Kart. Ma senza il cubo oggetto degli imprevisti. Per quello, ci pensa l’acqua a fare il suo.

Quando e dove vedere Giovanni De Gennaro al kayak cross

ore 15:52 – Canoa maschile kayak cross quarti di finale: Giovanni De Gennaro

ore 16:28 – Canoa maschile kayak cross semifinali: Eventuale Giovanni De Gennaro

ore 16:48 – Canoa maschile kayak cross finale bronzo: Eventuale Giovanni De Gennaro

ore 17:00 – Canoa maschile kayak cross finale oro: Eventuale Giovanni De Gennaro

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.