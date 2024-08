Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGp, sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ducati ufficiale con una rimonta spettacolare ha preceduto sul traguardo la Ducati Pramac dello spagnolo Jorge Martin e del compagno di squadra Pecco Bagnaia. Quarto posto per l’altro spagnolo Marc Marquez su una Ducati del Team Gresini. Alle spalle dei quattro big, da segnalare un ottimo quinto posto di Fabio Di Giannantonio che completa il dominio Ducati. In top ten anche Marco Bezzecchi ottavo e Franco Morbidelli decimo, mentre il primo al traguardo senza una moto di Borgo Panigale è Aleix Espargararo, sesto con l’Aprilia.

Dopo il successo nella gara Sprint, Bastianini completa così una splendida doppietta a Silverstone. Il 26enne pilota romagnolo ritrova la vittoria in una gara lunga che mancava dalla scorsa stagione nel Gran Premio della Malesia. È la sua sesta vittoria in carriera in Top Class. Nella classifica del Mondiale, Martin torna il leader con 241 punti davanti a Bagnaia con 238. Ma ora torna in corsa anche Bastianiani, che sale a 192 punti e a -49 dal leader spagnolo. Forse Ducati si starà mangiando le mani? Il pilota italiano è stato scaricato per fare spazio a Marquez al fianco di Bagnaia. Così nel 2025 correrà in Ktm, nemmeno nel team ufficiale ma in Tech3 insieme a Maverick Vinales. La scelta di puntare su Marc Marquez ha avuto per il momento pesanti conseguenze: l’attuale leader del Mondiale Martin il prossimo anno sarà in Aprilia, mentre l’attuale terzo sarà appunto in Ktm.

Il Gran Premio

La gara ha visto Bagnaia scavalcare subito il poleman Aleix Espargaro in partenza e provare ad imporre il suo ritmo, ma a 9 giri dalla fine il campione del Mondo è stato superato da un arrembante Martin. Nel frattempo da dietro è risalito Bastianini che dopo aver superato Marquez ed Espargaro, ha passato anche il compagno di squadra Bagnaia. La svolta a 2 giri dalla fine, quando Martin è andato largo in una curva a Bastianini ne ha approfittato per infilarlo e involarsi da solo verso la vittoria. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp il 16-18 agosto in Austria.

La nuova classifica

1 Martin 241

2 Bagnaia 238

3 Bastianini 192

4 M. Marquez 179

5 Vinales 130

6 Acosta 122

7 Binder 114

8 Di Giannantonio 104

9 Espargaro 99

10 A. Marquez 92